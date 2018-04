US-Sanktionen treffen EU-Industrie

Während sich die EU als Heldin des Freihandels feiert, gerät sie selbst immer stärker in die Zange der US-Sanktionen. Der amerikanische Wirtschaftskrieg gegen Russland könnte nun sogar zu Versorgungs-Engpässen in Europa führen.

Dies meldet die “Financial Times”. Vor allem die Versorgung mit Aluminium sei gefährdet – und damit die Industrieproduktion in Schlüsselsektoren wie der Automobilindustrie. Zitat aus der FT:

A French official warned that the sanctions, which have crippled Russian aluminium producer Rusal, would have a “direct and major impact on the provisioning of key products” and that a number of industrial plants in Europe were threatened with closure.