London bleibt Beweise schuldig (Berlin auch)

Es ging um das deutsch-russische Mädchen, das angeblich in Berlin entführt und vergewaltigt worden war. In Deutschland wird dieser Fall in der Regel mit der Flüchtlingskrise in Verbindung gebracht.

Was hat der “Fall Lisa” mit Skripal zu tun?

Nicht so in UK – und in der Nato. Dort wird “The Lisa case” neuerdings sogar als Schul-Beispiel für russische Desinformation präsentiert. Doch was hat die arme Lisa mit dem Fall Skripal zu tun?

Und was tut die Bundesregierung in Berlin eigentlich, um diese unzulässige Vermischung zwei völlig unterschiedlicher Fälle aufzuklären bzw. – da es nunmal keine Beweise gibt – zu verhindern?

Wenn Kanzlerin Merkel nicht widerspricht, wird Premierministerin May dies bestimmt als weiteren “Beweis” werten…

Siehe auch: Fall Skripal: Was Merkel und Macron verschweige

P.S. Nun hat auch die EU-Kommission reagiert. Sie behauptet einfach, die Labor-Prüfung habe sich nur auf das Gift bezogen, nicht auf die Herkunft. Mit anderen Worten: Russland bleibt der Bösewicht, auch ohne Beweise…