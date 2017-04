„Wo die Integration nicht funktioniert“

Nicht nur in Deutschland lag die Zustimmung zu Erdogans Ein-Mann-Herrschaft höher als zuhause in der Türkei. auch in anderen EU-Ländern funktioniert die Integration nicht – jedenfalls politisch.

Dies geht aus den Zahlen zum Abstimmungs-Verhalten hervor, die die belgische Zeitung “Le Soir” präsentiert. Demnach bekam Erdogan in Belgien 77 Prozent Zustimmung – mehr als in Deutschland (63 Prozent).

Für den Sultan und gegen die “faschistische” EU stimmten die Auslands-Türken auch in Österreich (73%), in den Niederlanden (70%) und in Frankreich (65%). In Dänemark lag die Zustimmung bei 60 %.

Auf Ablehnung stößt der Alleinherrschafts-Anspruch hingegen mehrheitlich in Spanien und in UK, wo die Nein-Quote 86 bei bzw. 79 Prozent lag. Dort scheint Erdogans Propaganda kaum zu wirken.

Allerdings sind das auch die Länder, in denen Erdogan und seine AKP-Vasallen kaum für ihre Ziele geworben haben. In Deutschland waren sie am aktivsten, haben vergleichsweise aber wenig bewirkt.

Dennoch scheint die Integration in den meisten EU-Ländern nicht zu funktionieren. Österreich, Belgien und auch Deutschland müssen nun mit Immigranten leben, die die demokratische Ordnung vehement ablehnen…