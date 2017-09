Wie man Europa-Reden (und Programme) analysiert

Für Fortgeschrittene

Stimmen die Grundannahmen? Jede Rede und jedes Programm beruht auf bestimmten Annahmen. So ging Junckers Rede davon aus, dass sich die Lage in der EU verbessert habe; sogar von “Rückenwind” war die Rede. Doch schon am Tag nach der Rede blies Juncker der Wind ins Gesicht. Auch viele Wahlprogramme gehen von falschen oder strittigen Axiomen aus.

Welche Probleme werden angesprochen, welche nicht? Werden sie direkt bearbeitet, oder eher indirekt? Sind die Lösungen angemessen und konsensfähig? – Für diese Fragen bietet die Juncker-Rede reichhaltiges Anschauungsmaterial. Er hat z.B. den Flüchtlingsstreit mit Polen und Ungarn nicht direkt angesprochen, wohl aber den Riss, der Osteuropa vom Westen trennt. Er hat keine unmittelbaren Lösungen angeboten, sondern ist auf andere Felder ausgewichen, wie den Euro und Schengen.

Werden neue Baustellen eröffnet? Nach dem gescheiterten Referendum über die EU-Verfassung hat die EU jahrelang keine neuen Großprojekte gewagt. Auch die Juncker-Kommission hat sich zunächst auf Konsolidierung konzentriert. Nun macht Juncker gleich mehrere neue Großbaustellen auf. Welche Felder werden neu erschlossen, sind es die richtigen Prioritäten?

Entwickelt sich eine neue Dynamik? Die EU ist wie ein Fahrrad – wenn es anhält, kippt es um. Das sagte Ex-Kommissionschef Delors. Tatsächlich ist die Union (im Gegensatz zu etablierten Nationalstaaten) auf Bewegung angewiesen, um zu bestehen. Doch nicht alle EU-Staaten sind bereit, sich auf eine neue Dynamik einzulassen. Es braucht Impulse und Anreize.

These demands are important not because we expect France and Germany to change their mind but because they may shift the debate among some of the other member states. For the vast majority of member states, Juncker’s vision of a eurozone that is deeply embedded in the EU is a much more attractive proposition than an inter-governmental approach, where Germany would dominate.