Watchlist EUropa

Was steht auf der EU-Agenda? Was beschäftigt das “Raumschiff Brüssel”? Was hecken Kanzlerin Merkel und Kommissionschef Juncker aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich meine neue tägliche Watchlist.

Sie soll jeden Werktag um 8 Uhr erscheinen und einen Überblick über die wichtigsten Themen und Ereignisse des Tages geben. Zusammen mit den Blogposts bildet die Watchlist einen täglichen Newsletter.

Klar, Newsletter gibt es schon wie Sand am Meer. Aber dieser hier ist anders – denn er wirft einen kritischen Blick auf EUropa – und plappert nicht einfach nur nach, was man in Brüssel oder Berlin so erzählt.

Um den Newsletter zu erhalten, kann man die täglichen Updates für “Lost in EUrope” abonnieren (siehe unten). Der Newsletter erscheint zunächst nur im September. Bei großer Nachfrage geht es aber sicher weiter…

Watchlist 04.09.17

Das offensichtliche Thema ist das deutsche TV-Duell vom Vorabend. Was haben Merkel und Schulz zu EUropa gesagt? Wie reagieren Politik und Medien in den EU-Ländern? Von Kommissionschef Juncker ist nicht viel zu erwarten. Er hat sich schon öffentlich auf die Seite Merkels geschlagen und seinen “Freund” Schulz hängen lassen…

Mehr zur Kungelei Juncker / Merkel hier

Auf der Watchlist steht heute auch das Treffen der Landwirtschafts- und Fischereiminister in Tallin. Eigentlich ein Nichtthema, doch diesmal soll es um den Fipronil-Skandal (“vergiftete Hühnereier”) gehen. Den hat die EU erfolgreich über die Sommerpause verschleppt – ob man sich jetzt noch aufrafft und Konsequenzen zieht?

Mehr zum Versagen der EU im Eierskandal hier

Die Brussels Bubble trifft sich heute Abend bei der Burda Summernight. In einem pikfeinen Restaurant geben sich auch zahlreiche EU-Politiker die Ehre. Manche, wie der FDP-Europaabgeordnete Lambsdorff, dürften zum letzten Mal kommen, bevor sie in den Bundestag nach Berlin wechseln (oder in die nächste Merkel-Regierung)…

Was ein schwarzgelbes Bündnis für EUropa bedeutet, steht hier

