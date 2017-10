Was man gelesen haben muss, um die EU zu verstehen

In Berlin schwört man auf Münkler, in Wien liest man Guérot, in Brüssel ist Menasse gerade schwer en vogue. Doch welche Bücher muss man wirklich lesen, um die EU und ihre Fein- und Gemeinheiten zu verstehen?

Hier meine subjektive Auswahl aus den letzten Jahren:

Vom Kontinent zur Union: Eine historisch-philosophische Einführung in die EU, von L. Van Middelaer – Suhrkamp Raumschiff Brüssel: Alte, aber immer noch gute Einführung in die EU-Bubble, von A. Oldag und H.M. Tillack – Argon Die 101 wichtigsten Fragen: Ein praktischer Ratgeber zur EU, von der ehem. EU-Korrespondentin R. Reichstein – Beck Europas Strippenzieher: Wie Merkel & Co. hinter den Kulissen EU-Politik machen, von C. Gammelin & R. Löw – Econ Das deutsche Europa: Ein Essay von U. Beck, während der Eurokrise geschrieben, immer noch aktuell – Suhrkamp Goodbye Europe: Der Brexit und die Folgen, von der ehemaligen Europaabgeordneten S. Goulard – Flammarion (franz.) European Spring: Eine kritische Analyse der Eurokrise vom ehemaligen Kommissionsberater P. Legrain – Amazon (engl.) Der Europäische Traum: Die (leider nicht mehr aktuelle) Vision einer leisen Supermacht von J. Rifkin. – Campus Der stille Putsch: Eine knallharte Abrechnung mit den europäischen Eliten von J. Roth – Heyne Macht und Ohnmacht: Der kontroverse Klassiker von R. Kagan über Macht, Geopolitik, Mars und Venus – Siedler.

