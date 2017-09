Was Juncker gesagt hat – und was nicht 

Junckers Rede zur „Lage der Union“ lässt sich unmöglich zusammenfassen – denn er hat zu viel geredet und zu wenig gesagt.



Das Ganze wirkte – wegen der eingeblendeten Videos für das Internet-Publikum – wie ein Werbeclip für die EU. Das sollte es wohl auch sein. Hier noch einmal die Fragen von der Watchlist heute Morgen – und die Antworten, soweit es welche gab.

Euro-Reform: Folgt Juncker den odeutschen Vorgaben – und schlägt die Umwandlung des deutsch geführten ESM in einen Europäischen Währungsfonds vor? Oder greift er den französischen Wunsch nach einem Euro-Finanzminister auf?

Sowohl als auch. Der Finanzminister kommt, der Währungsfonds auch. Allerdings soll der Finanzminister vor allem den Wachhund spielen und Strukturreformen durchdrücken – ein Punkt für Schäuble. Außerdem soll er kein eigenes Budget haben – ein Punkt für Merkel. Und der ESM soll, soweit bekannt, weitgehend freie Hand haben – noch ein Punkt für Schäuble.

Flüchtlingspolitik: Kündigte Juncker neue Pläne zur gescheiterten Umverteilung an? Nimmt er sich Ungarn und Polen zur Brust, die das EuGH-Urteil zur Flüchtlingsquote ignorieren? Droht er gar mit finanziellen Sanktionen?N

Nein. Keine Sanktionen, nur Ermahnungen. Das EuGH-Urteil sei zu achten, so Juncker, schließlich sei die EU ein Rechtsstaat. Was passiert, wenn Ungarn und Polen weiter keine Flüchtlinge aufnehmen, sagte er nicht. Vermutlich wurde er von Merkel zurückgepfiffen, die vor ihrer Wiederwahl keinen Ärger will. Vor allem Polen wird von Berlin auffällig geschont.

Zukunft der EU: Was folgt den nun aus den fünf Szenarien zur Zukunft der EU? Legt Juncker ein eigenes, sechstes Szenario vor? Und was soll aus den Brexit-Verhandlungen werden?

Keine Antwort. Juncker sagt nur, dass der britische Austritt am 30.3.2019 mit einem Sondergipfel in Hermannstadt „gefeiert“ werden soll. Warum Hermannstadt? Soll Rumänien den Verlust Großbritanniens wett machen? Schweigen. Juncker hat auch keine Vision zur Zukunft der EU vorgelegt. Nur jede Menge Reformideen – doch die ergeben kein schlüssiges Gesamtbild.