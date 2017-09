Schäuble huldigen, Geld verbrennen

WATCHLIST EUROPA 19.09.17. Schade, dass Schäubles 75. Geburtstag schon am Montag gefeiert wurde. Denn das war für Kommissionschef Juncker offenbar der wichtigste Termin der Woche.

Juncker bemühte sich eigens zur offiziellen Feier nach Offenburg und sagte, Schäuble sorge dafür, dass man in Europa in eine Richtung marschiere. Das sollte wohl ein Lob sein.

Griechen und andere Südeuropäer dürften es eher als Drohung empfinden. Sogar in der EU-Kommission gibt es Leute, die Schäuble lieber heute als morgen los werden möchten…

Was gibt’s sonst? Nicht viel. Die EU-Kommission präsentiert am Dienstag neue Maßnahmen gegen Cyberattacken. Hoffentlich wird es nicht so ein Flop wie das Update zur Industriepolitik am Montag.

Darüber haben nämlich nicht einmal die Agenturen berichtet, so dünn war das Papier…

Spannender dürfte das neue Gutachten des EU-Rechnungshofs zur Klima- und Energiepolitik werden. Da wird nämlich viel Geld verbrannt – auch im Öko-Wunderland Deutschland. Kommt um 10.30 Uhr.

P.S. Das Gutachten (Pressemitteilung) steht hier