Portugal erfolgreich entlassen

Während Griechenland weiter im Zwangskorsett der EU-Aufseher bleibt, wurde das ehemalige Krisenland Portugal nun erfolgreich entlassen. Das Defizitverfahren wird eingestellt.

Das teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Damit stehen nur noch vier Länder unter verschärfter Beobachtung: Frankreich, Spanien, Griechenland und Großbritannien.

Nur eine milde Rüge gab es im Bürokratiemonster namens “europäisches Semester” für den Überschuss-Sünder Deutschland. Berlin soll mehr investieren, wie üblich.

Für den deutschen Finanzminister Schäuble stellen die Entscheidungen der Kommission dennoch eine Ohrfeige dar. Denn die Austeritätspolitik in Euroland wird weiter gelockert.

Zudem wird mit Portugal ein Land aus der EU-Überwachung entlassen, das sich seit Monaten erfolgreich den Sparvorgaben aus Berlin und Brüssel entzogen hat.

Die neue Linksregierung hat so ungefähr das Gegenteil dessen getan, was Schäuble & Co. fordern – und wird nun mit höherem Wachstum und sinkender Arbeitslosigkeit belohnt…