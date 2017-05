“Macron ist wie Hollande, nur jünger”

Alle Augen richten sich auf Macron. Der angebliche Hacker-Angriff auf den Präsidentschaftskandidaten sorgt für Aufregung in letzter Minute. Allerdings lenkt er von der entscheidenden Frage ab: Wer ist Macron?

Ist er wirklich der unabhängige Selfmade-Man, als der er sich gerne präsentiert? Oder ist er doch ein Abbild von Präsident Hollande, dem er seit Mai 2012 diente, zunächst sogar als enger Berater?

“Macron ist wie Hollande, nur 20 Jahre jünger”, sagen jetzt zwei, die es wissen müssen: Die beiden “Le Monde”-Journalisten G. Davet et F. Lhomme, die ein Enthüllungsbuch über Hollande verfasst haben.

“Macron, c’est moi”, sagt Hollande in dem Buch, das das Ende seiner politischen Karriere besiegelte. Das sei durchaus wörtlich zu nehmen, meinen die beiden Journalisten, die Hollande dutzende Male trafen.

“Das ist der politische Ziehsohn, den Hollande ausgewählt hat – allerdings nicht für jetzt, sondern für 2022.” Klarer kann man wohl kaum sagen, wie es um die Unabhängigkeit Macrons steht.

Seine Kandidatur steht klar im Schatten Hollandes. Auf Deutschland übertragen wäre das etwa so, als wenn Kanzleramtschef Altmaier sich plötzlich zum neuen, unabhängigen Kanzler-Kandidaten erklärt!

Allerdings trauen die Autoren dem Hollande-Zögling durchaus zu, sich von seinem Schöpfer zu emanzipieren. Macron sei nicht nur jünger, sondern auch bereit, größere Risiken einzugehen.

Hollande werde einmal stolz auf Macron sein, geben sich die Journalisten sicher. “Er hat ihn geschaffen – und dafür wird Macron sich mit einem schönen Posten bei Hollande revanchieren.”

Doch was für ein Job könnte das sein? “Etwas Prestigeträchtiges auf EU-Ebene”, heißt es in dem Interview. Die EU-Granden in Brüssel werden sich freuen…

