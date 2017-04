Gütliche Trennung? Nicht mit uns…

Die EU und Großbritannien stellen sich auf knallharte Scheidungs-Verhandlungen ein. „Da wird der Putz von der Decke fallen“, sagte der britische Außenminister Johnson vor dem Brexit-Sondergipfel in Brüssel.

Auch Kanzlerin Merkel warnte: Sie habe das Gefühl, dass sich „einige in Großbritannien noch Illusionen“ machen, so Merkel in ihrer Regierungserklärung vor dem Brexit-Sondergipfel der EU am Samstag.

Bei dem Blitz-Treffen in Brüssel – es soll nur ein verlängertes Mittagessen werden – wollen die 27 EU-Staaten (ohne Großbritannien) ihre Verhandlungslinie für den britischen Austritt festklopfen.

Mit dem Start des Brexit-Pokers wird zwar erst Mitte Juni gerechnet – nach der überraschend angesetzten Wahl in Großbritannien. Doch schon jetzt bluffen beide Seiten, was das Zeug hält.

Wer die Entwürfe für den Sondergipfel in Brüssel liest, kann den Eindruck gewinnen, dass die EU den Brexit doch noch verhindern möchte. Zumindest möchte man ein Exempel statuieren, scheint es.

“Die 27 haben sich gegen uns verschworen”, klagt die britische Regierungschefin May. Umso wichtiger sei nun die nationale Einheit, Labour dürfe die Parlamentswahl im Juni nicht gewinnen.

Nach einer gütlichen Trennung klingt das alles nicht, eher nach Drohgebärden vor einem Scheidungs-Krieg…

