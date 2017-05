Nach Trumps Europa-Trip macht sich Ernüchterung breit. “Trump zerstört Europas Illusionen”, klagt die “Süddeutsche”. Doch es könnte noch schlimmer kommen – nicht nur beim Handel.

Kanzlerin Merkel und Kommissionschef Juncker haben sich getäuscht. Diesem US-Präsidenten ist nicht mit gutem Zureden, viel Geduld und pädagogischen Übungen beizukommen.

Wer versucht, ihm die EU (oder die Nato oder die G-7) zu erklären, der hat schon verloren. Trump will keine Erklärungen, er will einen Deal. Und zwar bald.

Das ist die eigentliche Lehre aus der mißglückten Europa-Tour. Die neue US-Administration geht beim Handel, bei der Rüstung und in der Klimapolitik auf Konfrontationskurs.

Sie zögert vielleicht noch bei der Wahl der Mittel. Doch in Washington braut sich etwas zusammen. “From bad to worse” – das ist es, worauf sich Brüssel vorbereiten muss.

EU nicht vorbereitet, G-7 gespalten

Doch die EU ist nicht vorbereitet. Auch sechs Monate nach Trumps Amtsantritt (und ein Jahr nach dem Brexit) heißt die Devise in Brüssel immer noch “Weiter so”:

Beim Handel hält die EU unbeirrt an Liberalisierung fest. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik zielt darauf ab, dass alle Euroländer noch mehr Überschüsse machen – Deutschland will es so.

Bei Sicherheit und Rüstung lässt man sich von Trump treiben, statt eine eigene, alternative Sicherheitspolitik zu formulieren, die es in Ansätzen ja gibt (Konfliktprävention, zivil-militärische Einsätze etc.)

In der Klimapolitik wartet man auf Trump, statt entschlossen voranzuschreiten. Dabei ist China schon im Begriff, uns in Sachen saubere Energien zu überholen. Deutschland dürfte die Klimaziele verfehlen …

In der G-7 (und in der G-20) sieht es nicht besser aus. Beim Treffen auf Taormina hat sich die Gruppe der “führenden” Staaten sogar gespalten – in eine G-6 auf der einen und die USA auf der anderen Seite.

Merkel führt nicht mehr

Die angebliche Führungsmacht Deutschland spielte dabei keine erkennbare Rolle. Kanzlerin Merkel führt nicht mehr. Sie war mit Selbstverteidigung beschäftigt – damit aus “bad, very bad” nicht “worse” wird…

Auch die EU als Ganzes macht einen desolaten Eindruck. Sie hat nicht einmal versucht, als Team zu spielen und Trump in die Defensive zu bringen.

Nur beim Thema Russland meldet die EU einen “Erfolg” : Die Sanktionen könnten nicht nur weitergehen, sondern sogar noch ausgeweitet werden.

Keine Entspannung im Osten

Die Chance auf eine Neujustierung wurde damit verpasst. So dürfte es auch an der Ostfront bald heißen: From bad to worse…