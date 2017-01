Doch, es gibt noch EU-Reformideen

Es heißt ja immer wieder, Merkel und die EU seien alternativlos. Doch das stimmt nicht. Aus dem kleinen Slowenien kommt jetzt eine Initiative, die das Gegenteil beweist.

Präsident Pahor und einige andere fordern eine neue EU-Verfassung, um den drohenden “Niedergang” nach dem Brexit aufzuhalten. Dies meldet “Politico”, der kurze Beitrag wird viel geteilt.

Leider wird nicht ganz klar, wie die neue Konstitution aussehen soll. Nur die Grundzüge werden erläutert:

“We want EU to be a non-state federation, based on the values of constitutional democracy and that will serve to maintain the member states and strengthen our European values at the same time,”Matej Avbelj, professor of European law at the New University in Ljubljana and one of the c0-signatories, said.