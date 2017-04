Dieser “soziale Pfeiler” ist ein Witz

Die EU soll einen “sozialen Pfeiler” bekommen. So haben es die 27 Chefs auf ihrem Jubelgipfel in Rom beschlossen. Doch der erste Entwurf der EU-Kommission ist ein schlechter Witz.

Die Brüsseler Behörde will nämlich – folgt man deutschen Presseberichten – nur ein paar unverbindliche Grundprinzipien festlegen. Außerdem soll es eine Art Sozial-Ranking für die EU-Staaten geben.

Doch greifbare Vorschläge – etwa zum Mindestlohn, oder zum Kündigungsschutz – sucht man vergebens. Nur die Elternzeit für Väter wird festgeschrieben – auf mindestens vier Monate.

Das ist ein schlechter Witz, wenn man die soziale Krise in vielen EU-Staaten anschaut. Sie trifft nicht nur Südeuropa, sondern auch immer mehr Menschen in Deutschland und in Frankreich.

In Frankreich sind sie Betroffenen gerade in Scharen zum “Front National” übergelaufen – also zu jener Partei, die Kommissionschef Juncker zum “Enemy Nr. 1” der EU ernannt hat.

Doch etwas zu unternehmen, das den Vormarsch des FN stoppen könnte, das traut sich Juncker dann doch wieder nicht. Meine Vermutung: Merkel war dagegen. Aber nun kommt ja Macron 🙂

